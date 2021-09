Tischtennis-Saisonauftakt : Doppel sollen es für Landesligateam des ESV Wittenberge richten

Der ESV Wittenberge startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen Hellas Nauen II in die neue Saison. Das Landesligateam baut dabei auf seine beiden starken Doppel und auf eine Änderung des Spielsystems

Wittenberge | Die Wundertüte öffnet sich Samstag um 11 Uhr. Dann starten die Tischtennisherren des ESV Wittenberge, das am höchsten spielende Team aus dem Kreis, in die neue Saison der Landesliga. Gegner der Prignitzer in der Sporthalle an der Scheunenstraße ist der SV Hellas Nauen II. Für die Wittenberger ist es das erste Pflichtspiel seit der Beendigung der verga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.