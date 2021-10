Einheitslauf in Glöwen : Gelungene Premiere macht Lust auf Fortsetzung

Durchaus zufrieden waren die Organisatoren des 1. Einheitslaufes am Tag der deutschen Einheit in Glöwen. Die Veranstaltung soll auch künftig zu einem festen Bestandteil im Prignitzer Laufkalender werden.

Glöwen | Durchaus zufrieden waren die Organisatoren des 1. Einheitslaufes am Tag der deutschen Einheit in Glöwen. „Ich denke, dass es ganz gut gelaufen ist. Für den Premierenlauf war es eine schöne Teilnehmerzahl. Uns hat es jedenfalls genauso Spaß gemacht wie den Teilnehmern“, meint Christopher Teschner, Ortsvorsteher in Glöwen und Organisator des Laufes. ...

