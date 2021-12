Perleberger Stadtverordnete : Einstimmiges Votum für Übernahme der Schulgesundheitsfachkräfte

Wie zuvor andere Brandenburger Städte springt nun auch Perleberg für das Land Brandenburg ein. Dort haben die Verantwortlichen den Geldhahn für das Modellprojekt zugedreht. Ab Januar geht's nun nahtlos weiter.

Perleberg | Es war ein klares Bekenntnis der Stadtverordneten der Rolandstadt zu der guten und wichtigen Arbeit der beiden Schulgesundheitsfachkräfte an den Perleberger Grundschulen. Einstimmig votierten sie am Donnerstagabend, dass Mandy Zoll und Claudia Zock, nunmehr in kommunaler Verantwortung ihre Tätigkeit fortsetzen können. „Wir haben bis zuletzt das Lan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.