Elbe bei Cumlosen : Noch mehr Auen-Dynamik in der Hohen Garbe

Die Arbeiten an der zentralen Flutrinne schreiten voran.

Cumlosen | Mit der Hohen Garbe hat das BUND-Auenzentrum Burg Lenzen in den vergangenen Jahren einen der größten Hartholz-Auenwälder an der Mittelelbe wiederbelebt. Die derzeitigen Bauarbeiten an einer Flutrinne sind das „I-Tüpfelchen“, sagt Sonja Biwer von der Burg Lenzen, denn sie führen zu einer noch besseren Vernetzung zwischen der Elbe und der Hohen Garbe. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.