Staatsanwaltschaft Neuruppin : Ermittlungen nach tödlichem Unfall bei Triglitz dauern an

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nach einer vorläufigen Obduktion der beiden tödlich verunglückten Jugendlichen stehen die Vernehmungen noch aus.

Neuruppin | Die Ermittlungen zur genauen Ursache des tragischen Unfalls am Abend des 30. Oktober gegen 21 Uhr auf einem Wirtschaftsweg zwischen Triglitz und Preddöhl dauern noch an. So informierte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer von der Staatsanwaltschaft Neuruppin am Dienstag auf „Prignitzer“-Anfrage. Die Staatsanwaltschaft hatte hierzu ein Todesermittlungsverfa...

