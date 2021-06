Festwochenende im August : Putlitz sucht sein Burgfräulein

Es werden wieder Interessentinnen für die Burgfräuleinwahl gesucht.

Putlitz | Auch wenn gegenwärtig noch keine Möglichkeit besteht, groß zu feiern, so wollen die Putlitzer in diesem Jahr ihre Höhepunkte nicht aufgeben, sondern verschieben. Wie von Dana Mücke von der Infothek der Stadt zu erfahren ist, soll statt regulär im Juni nunmehr im Spätsommer, nämlich an dem einen Wochenende des 28. und 29. August sowohl das Stadtfest, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.