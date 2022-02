Landratswahl in der Prignitz : Erster Beigeordneter Christian Müller will seinen Chef beerben

Der SPD-Unterbezirk Prignitz hat den Ersten Beigeordneten Christian Müller als seinen Kandidaten zur Landratswahl am 8. Mai benannt. Voraussichtlich am 19. Februar soll er offiziell nominiert werden.

Prignitz | Spätestens seitdem Landrat Torsten Uhe am Montag seinen Verzicht auf seine Landratskandidatur am 8. Mai öffentlich gemacht hatte, wurde sein Erster Beigeordneter Christian Müller als ein möglicher Kandidat für die Nachfolge gehandelt. Der Vorstand des SPD-Unterbezirks Prignitz machte am Freitagnachmittag diese Personalentscheidung in einer Pressemitte...

