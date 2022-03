Archäologie : Erster Vortrag im Schloss Meyenburg

Felix Biermann berichtet in einem Vortrag über die archäologische Ausgrabung am „Trockenweg“.

Meyenburg | Das erste Schlossgespräch für dieses Jahr ist auf dem Schloss Meyenburg geplant. Es wird um die archäologischen Ausgrabungen am „Trockenweg“ gehen, also um die Frühgeschichte des Schlosses und der Stadt. Felix Biermann berichtet in einem Vortrag über die Grabung, die er zusammen mit Normen Posselt 2020 am Trockenberg durchgeführt hat. Lesen Sie auc...

