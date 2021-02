Feuer in Bentwisch : Drei Autos im Carport ausgebrannt

In Bentwisch ist in der Nacht zu Freitag ein Carport in Brand geraten. Dabei wurden drei Autos zerstört.

Bentwisch | In der Akazienstraße in Bentwisch ist in der Nacht zu Freitag ein Carport mit drei Autos bei einem Brand zerstört worden, wobei zwei Fahrzeuge komplett ausbrannten. Wie Norman Rauth von der Wittenberger Feuerwehr informiert, wurden die Rettungskräfte ge...

