Feuerwehren Amt Putlitz-Berge : Der Fahrzeugbestand ist an der untersten Grenze

Der Amtswehrführer stellt die Konzeption für den Amtsbereich Putlitz-Berge vor. In 17 Ortswehren sind 23 Einsatzmittel stationiert.

Putlitz | In den 17 Ortswehren des Amtes Putlitz-Berge sind derzeit 23 Fahrzeuge im Einsatz. Davon sind allein sechs im Alter zwischen 36 und 44 Jahre. „Mit dieser Anzahl an Fahrzeugen sind wir an der untersten Grenze. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass wir von den alten Fahrzeugen alle in den nächsten zwei Jahren durch den TÜV bringen", betonte Amtsbra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.