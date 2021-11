Wittenberge : Feuerwehr versorgt Gäste beim Lichtersonntag

C. Stehr

Am 7. November erleuchtet die Stadt. Am Stand der Freiwilligen Feuerwehr gibt es Pulled Pork Burger und Bratwurst.

Wittenberge | Am 7. November erleuchtet die Wittenberger Innenstadt. Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt ist beim Lichtersonntag dabei. Auf dem Paul-Lincke-Platz bieten die Kameraden frische Bratwurst und Pulled Pork Burger sowie eine Auswahl an kalten und heißen Getränken an. „Wir freuen uns auf Euren Besuch“, schreiben sie dazu auf Facebook. Hier gibt es ...

