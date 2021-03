Fördergeld für Lanz und Lenzen : Drei Millionen Euro vom Bund für Sportplätze und Halle

Mit den Fördergeldern sollen die Sportplätze Lanz und Lenzen aufgewertet und die Mehrzweckhalle in Lenzen saniert werden.

Lanz/Lenzen | Geldregen für Lanz und Lenzen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für drei Projekte bewilligt. So erhält Lanz für den Sportplatz 1.101.600 Euro, der Sportplatz in Lenzen kann für 882.000 Euro auf Vordermann gebracht werden. Arbeit...

