Trickdiebinnen gefasst : Frauen wollen mit dreister Masche Damenslips in Pritzwalk stehlen

Mit einer ausgetüftelten Strategie wollten zwei Frauen am Donnerstag, in einem Supermarkt in Pritzwalk, Schuhe und Unterwäsche zu stehlen. Erfolg hatten sie mit ihrer Methode aber nicht.

Pritzwalk | Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem versuchten Diebstahl in einen Supermarkt in Pritzwalk gerufen. Zwei Frauen versuchten dort, Damenslips und Adidas-Schuhe zu stehlen. Sie betraten laut Polizei, den Markt in der Rostocker Straße, gegen 17.20 Uhr. Unauffällig verstaute eine 15-Jährige die Schuhpaare und eine Packung Damenslips in einem Rucksac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.