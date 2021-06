Zeichen gegen Nahost-Konflikt : Friedenskonzert im Perleberger Judenhof

Am Freitagabend hatte der Perleberger Kulturverein zur ersten Veranstaltung nach dem Lockdown in den Judenhof eingeladen. Mit einem Friedenskonzert wollte der Saxophonist Warnfried Altmann ein aktuelles Zeichen setzen.

Perleberg | Im historischen Perleberger Judenhof, dem einstigen Zentrum des jüdischen Lebens in der Rolandstadt, ist es an diesem Freitagabend glücklicherweise schattig, sodass sich die erste Kulturveranstaltung an diesem Ort nach langer Zeit ohne größeres Schwitzen genießen lässt. „Fast anderthalb Jahre waren wir abgewürgt“, sagt Hartmut Schneider, Vorsitzender ...

