Fußball auf Landesebene : Prignitzer Teams wollen zurück in die Erfolgsspur

Von den auf vier auf Landesebene spielenden Prignitzer Vertretern haben am 6. Spieltag zwei Heimrecht. In der Landesklasse West erwartet Wittenberge/Breese den ESV Lok Seddin, Pritzwalk empfängt die Potsdamer Kickers.

Prignitz | Für die auf Landesebene spielenden Fußballer steht am Samstag der 6. Spieltag auf dem Programm. Von den vier Prignitzer Vertretern haben zwei Heimrecht. In der Landesliga Nord gastiert der SSV Einheit Perleberg um 15 Uhr beim Birkenwerder BC. In der Landesklasse West erwartet Veritas Wittenberge/Breese bereits um 14 Uhr den ESV Lok Seddin im Ernst-Thä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.