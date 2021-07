Fußballkreis Prignitz-Ruppin : Nachwuchsbereich kommt bei Corona gut weg

Insgesamt 133 Mannschaften nehmen im Nachwuchsbereich des Fußballkreises Prignitz-Ruppin in sieben Altersklassen in 21 Ligen die neue Spielzeit 2021/22 in Angriff. Die große Abmeldewelle wegen Corona blieb aus.

