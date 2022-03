Marktschreier in Wittenberge : Schon Stunden vor Marktende ausverkauft

Nach dreitätigem Gastspiel in Wittenberge verließen die Marktschreier mit leeren Fahrzeugen Wittenberge. Zufriedene Kunden und die Hoffnung, dass es künftig auch samstags Märkte in der Stadt geben wird, blieben zurück.

Wittenberge | Am Ende gab es nur zufriedene Gesichter, Stapel leerer Kartons und volle Vorratsschränke in vielen Haushalten der Region. Das dreitägige Gastspiel der Marktschreier in Wittenberge war ein Erfolg, waren sich Händler und Besucher einig. Am Samstagnachmittag stand schon Stunden vor Marktende bei Wurst Achim und Aal Hinnerk „ausverkauft“ in den Auslagen. ...

