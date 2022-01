Polizeieinsatz in Pritzwalk : Unbekannte versuchten einen Geldautomat zu sprengen

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10 000 Euro.

Pritzwalk | Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldete am Montag gegen 10 Uhr die Beschädigung eines Geldautomaten in der Bergstraße an die Polizei. Unbekannte Täter hatten versucht, den Geldautomaten zu sprengen. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 10 000 Euro. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. ...

