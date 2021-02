Gemeinde Karstädt : Forstweg bei Birkholz sanieren

Die Gemeinde Karstädt will dieses Jahr den Forstweg zwischen Ferbitz und Birkholz sanieren und beantragt Fördermittel.

Birkholz | Etliche Forstwege in der Gemeinde Karstädt verwandeln sich bei Regen in Schlammpisten. So auch der zwischen Birkholz und Ferbitz. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Das Bauamt will bis 15. Februar beim Landesforst einen Förderantrag auf Erneuerung ste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.