Fördermittelanträge : Karstädt investiert in Straßenausbau, Kita und Jugendclub

Die Gemeinde Karstädt steht finanziell gut da, ist aber auf Fördergeld angewiesen, um die Fülle notwendiger Investitionen umsetzen zu können. Bislang sind für 2022 elf Förderanträge gestellt bzw. werden noch gestellt.

Karstädt | Die Jugendlichen und ihre Betreuer legen manchmal selbst Hand an, um die Räume des Jugendclubs in Pröttlin neu zu gestalten. Dennoch herrscht Renovierungsbedarf. So will die Gemeinde Karstädt in diesem Jahr einiges aufmöbeln. Innen soll eine neue Küche eingebaut und diverse Malerarbeiten vorgenommen werden. Zudem soll die Außenanlage erneuert werden. ...

