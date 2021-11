Neues Bauland in Karstädt : Gemeinde Karstädt schafft Baugrundstücke für junge Familien

Wo einst ein Teil der Kleingartenanlage "Feierabend" war, soll Bauland entstehen. Der Gemeinde Karstädt liegen Anfragen vor. Auf der Fläche am Tulpenweg wird in drei Abschnitten mit 20 Grundstücken geplant.

Karstädt | Wo einst Kleingärten der Anlage „Feierabend“ im Tulpenweg in Karstädt bewirtschaftet wurden, liegt das Areal seit Jahren brach. Gestrüpp und Sträucher prägen das Bild, von Bewirtschaftung ist nichts mehr zu sehen. Die Kleingärtner konnten vor gut zweieinhalb Jahren rund 21.000 Quadratmeter an den Eigentümer zurückgeben, da auch in ihrer Anlage der Bed...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.