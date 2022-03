Bauprojekte Gemeinde Karstädt : Gemeinde Karstädt schafft neues Wohngebiet und saniert Straßen

In diesem Jahr steht die Umsetzung einiger Bauprojekte auf dem Plan, für die bereits im vergangenen Jahr die Fördermittel bewilligt wurden. Einzig für die Erschließung des Wohngebietes Tulpenweg gibt es keine Förderung.

Karstädt | In den vergangenen Wochen ebneten Mitarbeiter der beauftragten Firma mit Baggern das Gelände am Tulpenweg, das einst zur Kleingartenanlage Feierabend gehörte. Dort will die Gemeinde Karstädt in diesem Jahr ein Wohngebiet erschließen. Die Kosten werden sich auf rund 150.000 Euro belaufen, die die Gemeinde alleine stemmen muss. Allerdings könnten diese ...

