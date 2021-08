Linden bleiben stehen : Gemeindevertreter stimmen gegen Fällungen in Reetz

Die Linden in Reetz bleiben stehen. Mit dem Beschluss folgte die Gemeindevertretung einer verbindlichen Auskunft der Naturschutzbehörde. Bürger hatten zuvor vehement Fällungen gefordert.

Reetz | Die 31 stattlichen Linden beiderseits der L 10 in Reetz bleiben stehen. Mit vier gegen drei Stimmen entschied sich die Gemeindevertretung Gülitz-Reetz am Dienstagabend, die kleine Allee stattlicher Bäume nicht zu fällen. Es ist das Ende monatelanger Diskussionen im Ort, die immer hitziger geführt wurden. Ausgangspunkt war die seit vielen Jahren her...

