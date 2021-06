Neudorf : Großer Schaden nach Feuer in der Biogasanlage

Ein Brand in der Biogasanlage in Neudorf (Gemeinde Groß Pankow) konnte schnell gelöscht werden. Eine Hochtemperaturanlage war in Brand geraten. Der Schaden ist dennoch groß.

Neudorf | Allein der Sachschaden beläuft sich auf rund 250.000 Euro. Doch die Folgeschäden werden die Summe noch vergrößern. Das zeichnet sich zwei Tage nach dem Brand in der Biogasanlage in Neudorf ab, sagt Jörn Ahlers, Geschäftsführer der Firma Geestferkel GmbH aus Wildeshausen bei Bremen, die die Biogasanlage betreibt. Feuer in einem separaten Container ...

