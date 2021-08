Großeinsatz in Perleberg : Feuer im Einfamilienhaus in der Nacht auf Sonnabend

In der Nacht auf Sonnabend, gegen halb drei Uhr morgens, kam es zu einem Großeinsatz an einem Perleberger Einfamilienhaus. Kameraden aller Ortsteile waren im Einsatz.

Perleberg | Um 2.37 ging in der Nacht auf Sonnabend die Meldung ein: „Gebäudebrand groß“. In Perleberg setzten sich Einsatzkräfte aus allen Ortsteilen in Bewegung. In der Lanzer Chaussee eingetroffen, bot sich den Kameraden dann das Bild eines Vollbrands in mindestens einem Raum eines Einfamilienhauses. Auch der Dachstuhl hatte bereits Feuer gefangen. Löschang...

