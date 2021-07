Markt-Event in Wittenberge : Großer Andrang beim Langen Frische-Freitag

Eine volle Innenstadt, über 40 Markthändler und kulinarische Überraschungen: Beim zweiten "Langen Frische-Freitag" in der Wittenberger Bahnstraße gab es einiges zu verkosten.

Wittenberge | Kurz nach 17 Uhr am Freitag in der Wittenberger Bahnstraße. Normalerweise leeren sich um diese Zeit bereits die Geschäfte, machen sich die Menschen auf den Weg nach Hause. Ganz anders ist es an diesem Freitagnachmittag. Unzählige Menschen drängen sich entlang zahlreicher Marktstände. Es duftet nach gegrilltem Fleisch, Champignons oder frisch gebackene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.