Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge : Grundschule Karstädt organisiert Spendenlauf

Auf dem Sportplatz der Grundschule Karstädt findet am 5. April ein Spendenlauf statt. Sponsoren sollen Geld pro gelaufene Runde spenden können. Der Erlös soll Flüchtlingen aus der Ukraine zugutekommen.

Karstädt | Das Leid der Menschen in der Ukraine und das Schicksal der Flüchtlinge hat eine große Welle der Anteilnahme ausgelöst – auch in der Prignitz. Und so organisiert die Grundschule Karstädt am 5. April einen Spendenlauf auf dem Sportplatz der Schule. Sponsoren sollen für die Teilnehmenden einen bestimmten Betrag pro gelaufener Runde spenden können. Dam...

