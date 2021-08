HSV Handball in Wittenberge : Im Ninja-Parcours für die Bundesliga stählen

Bundesligist HSV Handball absolviert derzeit ein Trainingslager in Wittenberge. Als Teamevent galt der heutige Besuch in der Funtasy World. Dort versuchten sich einige Akteure und auch der Trainer am Ninja-Parcours.

Wittenberge | Der HSV Handball, der jetzt wieder den Sprung in die Bundesliga schaffte, bereitet sich derzeit auf die neue Saison vor. Das Team absolviert ein Trainingslager in Wittenberge. An vier Tagen beziehen Spieler und Trainerstab auf der Alten Ölmühle ihr Quartier und nutzen die vielfältigen Trainingsmöglichkeiten in der Elbestadt. Besuch in der Funtasy W...

