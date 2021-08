Corona-Maßnahme : Handballer starten mit 3G-Regel in die Saison

Für die auf Landesebene spielenden Handballclubs beginnt am Wochenende die neue Saison 2021/22. Für den Landesverband ist die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet) neben den Hygiene-Konzepten die wichtigste Maßnahme.

Prignitz | Für die Handballclubs auf Landesebene beginnt am kommenden Wochenende die neue Saison 2021/22. Die Herren vom PHC Wittenberge starten in der Verbandsliga Nord mit einem Heimspiel gegen den HV Grün-Weiß Werder II am Samstag in der OSZ-Halle. Ein großes Thema ist nach wie der Umgang mit dem Coronavirus. In Vorbereitung auf den Start der Meisterschaften ...

