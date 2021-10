Handball-Verbandsliga : PHC Wittenberge verliert auch das Kellerduell

Die Handballer vom PHC Wittenberge haben auch das Kellerduell in der Verbandsliga Nord gegen Hansa Wittstock verloren. Nach der vierten Niederlage sind die Wittenberger nun Tabellenschlusslicht.

Wittenberge | Die Handballer des PHC Wittenberge kommen nach dem Saisonstart in der Verbandsliga Nord einfach nicht in die Spur. Am Samstag verloren die Elbestädter auch das Kellerduell gegen den zuvor ebenfalls noch punktlosen FK Hansa Wittstock in der heimischen OSZ-Halle mit 28:32 (15:15). Nach der vierten Niederlage im vierten Spiel haben die Wittenberger nun a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.