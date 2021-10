Welthospiztag in Wittenberge : Helfer stellen die Betreuung in den letzten Lebenstagen vor

Ambulante und stationäre Angebote in der Prignitz sind am Sonnabend anlässlich des Welthospiztages vorgestellt worden. Dabei gab es Anregungen wie die Trauer in Familien gemeinsam mit Kindern bewältigt werden kann.

Wittenberge | Das zu Ende gehende Leben, die letzten Tage, Hospiz und Trauer. Themen die meist verdrängt und oft erst angesprochen werden, wenn es nicht mehr anders geht. Und die scheinbar nur Ältere betreffen. Ein andere Sicht versuchen Träger und in der Hospizarbeit Tätige am Sonnabend in Wittenberge bei ihrer ersten Veranstaltung zum Welthospiztag aufzuzeigen...

