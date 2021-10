Brand in Kietz : Heuballen brennen

In Kietz brannten Heuballen.

Kietz | Großeinsatz für Feuerwehren des Amtes Lenzen-Elbtalaue. In Kietz, in der Gemeinde Lenzerwische, brannten am Sonntag 15 Heuballen. Darüber informiert Amtswehrführer Steffen Bethke. Die Ballen lagerten auf einem Betriebsgelände. Ursache für den Brand waren Schweißarbeiten an einem Gitter eines offenen Stalles, teilte die Polizeidirektion Neuruppin am...

