Weinanbau in der Prignitz : Hobby-Winzer Philipp Maußhardt erntet Trauben in Eldenburg

Weinanbau in der Prignitz? Der Klimawandel macht es möglich. Weiß jedenfalls Philipp Maußhardt. In Eldenburg bei Lenzen hat der gebürtige Tübinger vor gut drei Jahren einen Weingarten mit 100 Rebstöcken angelegt.

Lenzen | Weinanbau in der Prignitz? Der Klimawandel mit immer wärmeren Sommern und Wintern macht es möglich. Weiß jedenfalls Philipp Maußhardt. In Eldenburg bei Lenzen hat der gebürtige Tübinger vor gut drei Jahren einen Weingarten mit 100 Rebstöcken der Sorten Muscaris und Souvignier Gris direkt vor seinem Gehöft angelegt und mittlerweile die ersten knapp 100 Liter aus dem vergorenen Saft der Trauben „geerntet“. Inzwischen hat der Schwabe seine Anbauflächen sogar noch vergrößert. „Ich habe eine Fläche in Blickweite meines Hauses dazu gepachtet“, erzählt der 63-Jährige und zeigt auf ein kleines eingezäuntes Areal mit 300 Rebstöcken der oben erwähnten Sorten, die besonders widerstandsfähig gegen Pilzbefall sind. Tragen die Rebstöcke reichlich Trauben, kann der Eldenburger Wein in ein paar Jahren in Strömen fließen. Unterstützung aus Baden Württemberg Unterstützung für die Weinproduktion in Eldenburg erhielt Maußhardt vor einigen Tagen von Ulrich Schropp. Der Winzer aus dem baden-württembergischen Erlenbach-Binswangen (Landkreis Heilbronn) hatte beruflich in der Prignitz zu tun und brachte gleich einen 1000-Liter-Tank mit. „Außerdem war ich neugierig und wollte mir seine Reben angucken“, sagt Schropp. Auch die Weinexperten Heinz Bühl und Jürgen Spohrer aus Erlenbach-Binswangen waren gespannt auf den „Exoten“ in der Prignitz und schlossen sich Schropp kurzerhand an. Natürlich wurde auch der erste Wein des Neu-Prignitzers verkostet. „So schlecht ist der ja auch nicht, oder“, fragt Maußhardt und erntet zustimmendes Kopfnicken der drei (Wein)Fachmänner. Praktische Tipps vom Fachmann Der Boden, auf dem Philipp Maußhardt seine Rebstöcke gepflanzt hat, ist sandig. „Früher wurde hier in und um Eldenburg großflächig Spargel angebaut“, erzählt der Hobby-Winzer seinen Gästen. „Das gibt dann leichtere Weine. Auf tonhaltigen Böden sind die Weine kräftiger“, entgegnet Ulrich Schropp, der nicht nur praktische Tipps und Tricks im Umgang mit den Trauben parat hatte, sondern auch gleich Hand anlegte und einige Rebstöcke auf dem Maußhardtschen Anbaugebiet fachgerecht zurückschnitt. „Wir machen hier so etwas wie Entwicklungshilfe. Wir versuchen, ihm noch etwas beizubringen“, meint Schropp und schmunzelt. Studie: Klimawandel verschiebt Grenze der Weinanbaugebiete Apropos Klimawandel: Einer Studie von Wissenschaftlern zur Folge wird die neue nördliche Grenze der europäischen Weinanbaugebiete bis Ende des Jahrhunderts in Südschweden verlaufen. In Süditalien wird es dann zu heiß und zu trocken und damit eher ungeeignet für einen guten Rebsaft sein. Trifft diese Prognose zu, wird nicht der Süden Deutschlands, sondern Brandenburg in einigen Jahrzehnten Kerngebiet des deutschen Weinbaus sein. Die Studie kennt auch Philipp Maußhardt. Der studierte Politikwissenschaftler war unter anderem Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt und beim Kölner Stadtanzeiger, Chefreporter bei der Illustrierten Bunte und bei der Münchener Abendzeitung sowie fester Mitarbeiter für die taz und Die Zeit. Maußhardt ist Mitbegründer und Leiter der Reportageschule in Reutlingen. Zudem ist er Juror für zahlreiche Journalistenpreise und wurde selbst mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Die Tradition des Winzers weitergeführt Ganz „unbeleckt“ ist Maußhardt in Sachen Weinanbau natürlich nicht. In der Nähe von Stuttgart am Oberlauf des Neckars besitzt der 63-jährige noch einen Weinberg. „Den bewirtschaften jetzt Freunde von mir“, erzählt Maußhardt, dessen Vor-Vorfahren schon Weinbauern waren. „Als Student habe ich dann selbst versucht einen Weinberg bewirtschaften. Das habe ich aber nicht professionell gemacht, das war eher so ein Liebhaberprojekt“, sagt Maußhardt, der seine Leidenschaft nun in der Prignitz neu aufflammen lässt. Per Zufall in der Prignitz gelandet Dass er im kleinen Dörfchen Eldenburg heimisch wurde, hat Maußhardt eher dem Zufall zu verdanken. „Meine Frau Julia und ich haben im größeren Umfeld von Berlin ein Haus mit Grundstück gesucht, aber zunächst nichts Passendes gefunden. Da ich einen Tag beruflich in Hamburg zu tun hatte, haben wir uns in einer Pension in Seedorf eingemietet. Bei einem Spaziergang nach Eldenburg hat meine Frau dann das leerstehende Haus entdeckt. Das war`s“, liefert Maußhardt die simple Erklärung dazu. Allerdings gab es Komplikationen, denn die Besitzverhältnisse des Gutshofes waren nicht geklärt. Diese seien aber längst ausgeräumt und das Haus größtenteils saniert. Name für Eldenburger Wein steht fest Einen Namen für seinen Wein hat der Hobby-Winzer übrigens auch schon gefunden: „53˚06‘. Ich habe ihn nach dem nördlichen Breitengrad hier benannt“, erklärt Philipp Maußhardt. Den Genuss seines edlen Tropfens will der Schwabe künftig auch mit anderen Weinliebhabern teilen. „In zwei Jahren möchte ich hier eine Besenwirtschaft eröffnen. Das ist ein Ausschank, für die man keine Genehmigung braucht und in der man dann den Wein aus der eigenen Produktion anbietet und verköstigt“, erklärt der Journalist, der seinen Lebensmittelpunkt von der schwäbischen Alb mittlerweile ganz in die Elbtalaue verlegt hat. Zur Sache ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.