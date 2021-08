Wittenberge : Hospiz befürwortet Neubau der Albert-Schweitzer-Schule

Von Bedenken keine Spur: Das Wittenberger Hospiz begrüßt einen Neubau der Albert-Schweitzer-Schule in direkter Nachbarschaft. Hospizgäste würden sich darüber freuen.

Wittenberge | Die Albert-Schweitzer-Schule in Wittenberge braucht für ihre Schüler mehr Platz. Ein Neubau wird befürwortet, aber wo soll er stehen? Die Antwort: in direkter Nachbarschaft zum Hospiz in Wittenberge. Schule und Hospiz sprechen sich dafür aus. Die jüngst von Wolfgang Heil (AfD) im Schulausschuss geäußerten Bedenken, teilen sie nicht. Heil hatte gesagt:...

