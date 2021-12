Bericht in der Perleberger SVV : Ideen für Perlebergs neue Mitte sind weiterhin gefragt

Zum Jahresende wird Rückschau gehalten, so auch in der Perleberger Stadtverordnetenversammlung. Die Agentur dschungle bureau zog ihr Resümee für die Stadtkomplizen im Rahmen des größten Beteiliungungsformates.

Perleberg | Die Perleberger sind aufgerufen, sich und ihre Ideen einzubringen. Denn die Stadt sucht ihre neue Mitte. Adriana Osanu von der Agentur dschungle bureau berichtet in der Stadtverordnetenversammlung über die Stadtkomplizen, die sich in der Rolandstadt gefunden und erste Ideen besprochen haben. Mehr Teilnehmer gewünscht Zwei Workshops haben in dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.