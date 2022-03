Überfall in der Nacht : Geldautomat in Karstädt gesprengt

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Karstädt gesprengt. Sie sind auf der Flucht. Kriminaltechniker sichern Spuren. Personen kamen nicht zu Schaden.

Karstädt | Ein Bild der Verwüstung in der Ergo-Versicherungsagentur von Mario Knüppel in Karstädt: „Fensterscheiben sind rausgeflogen, Türen zerstört, die Holztreppe zur Wohnung nach oben ist zerstört, eine Wand ist sozusagen raus und in der Decke zur Wohnung nach oben ist ein Loch“, schildert Mario Knüppel seine ersten Eindrücke. Er konnte das ganze Ausmaß noch...

