c : Die Ortsvorsteherwahl steht an

Am 18. November wird in Lübzow ein neuer Ortsvorsteher gewählt.

Lübzow | Wie die Stadt Perleberg in einer öffentlichen Bekanntmachung mitteilt, wird am 18. November eine Einwohnerversammlung in Lübzow abgehalten. Sie soll gleichzeigt dafür genutzt werden, die Ortsvorsteherwahl durchzuführen. Aus der Mitteilung ist ebenfalls zu entnehmen, dass die amtierende Ortsvorsteherin Beate Groschinski sich nicht mehr zur Wahl aufstel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.