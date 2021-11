City Initiative Perleberg : In der Rolandstadt haben Gutscheine jetzt Scheckkartenformat

Perlebergs Einzelhändler haben die nächste Hürde genommen: Am 1. Dezember geht der neue Gutschein der City Initiative an den Start. Dann erfolgt der Wechsel vom Gutschein in Papierform zum Gutschein im EC-Kartenformat.

Perleberg | Zum zweiten Mal erlebt die Rolandstadt Perleberg in diesem Jahr eine Sensation. Und beide Male dreht es sich dabei um die Einkaufsgutscheine der City Initiative Perleberg. Im Februar schafften es die Einzelhändler, dass innerhalb einer Stadtverordnetenversammlung der Beschluss für den Rabattgutschein auf den Weg gebracht wurde. Nur knapp drei Wochen s...

