Am Hagen in Perleberg : In der Eichenpromenade fielen zwei Eichen über dem Hagengraben

Zwei Eichen sind innerhalb der letzten 14 Tage in der Eichenpromenade umgefallen. Zum Glück der Anlieger fielen sie in Richtung Park, so dass weder Personen noch Gegenstände zu Schaden kamen.

Perleberg | Aufgeregt ruft eine Leserin bei uns in der Redaktion an und erzählt, dass in den letzten Tagen zwei Eichen umgefallen seien. Eine kleine schon vor eineinhalb Wochen, die andere, die große, Freitagnacht. „Wenn diese in die andere Richtung gefallen wäre, dann wären die angrenzenden Grundstücke betroffen gewesen“, sagt sie. Ohne äußeren Einfluss umges...

