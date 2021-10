Prignitzer Kirchenprojekte : „Initiative Kirche im Dorf lassen" startet Internetauftritt

Im evangelischen Kirchenkreis Prignitz regt sich immer mehr Widerstand gegen die Zwangsfusionen von Gemeinden. Die Landessynode am 10. November soll nun die Mindestgrößen von Gemeinden festlegen.

Prignitz | Am Sonntag hat die „Initiative Kirche im Dorf lassen" ihren Internetauftritt freigeschaltet. Damit geht der Kirchenprotest der Prignitzer Kirchengemeinden in eine neue Phase. „Der Aufstand der Dörfer gegen die Kirchenobrigkeit wird bis zur Landessynode am 10. November noch gewaltig an Fahrt aufnehmen“, so der Pressesprecher der Initiative, Reinhard Ju...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.