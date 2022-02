Irish Folk in Wittenberge : Klänge von der grünen Insel im Kulturhaus

Die Celtic Rock Band The Aberlour’s gastiert am Ostersamstag, 16. April, in der Elbestadt.

Wittenberge | Traditionell erklingt am Ostersamstag im Kulturhaus Wittenberge Musik von der grünen Insel. Auch wieder in diesem Jahr. Am 16. April ab 20 Uhr bringt das Trio „The Aberlour’s“ stilechte Klänge aus Irland zu Gehör, wie Silke Pflückhahn, Künstlerische Leitung des Festspielhauses in einer Pressemitteilung informiert. 1999 gründete Horch-Frontmann Adol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.