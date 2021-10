Auf den Spuren der Nazizeit : Jugendliche spüren dem Leben im Nationalsozialismus nach

Jugendliche aus Cuxhaven und Northeim haben in Wittenberge nach Spuren der Nazizeit gesucht. Dabei interessierte es sie, wie die Menschen damals lebten. Peter Krips erzählt von den Judenverfolgungen.

Wittenberge | Wie haben die Menschen in der Nazi-Zeit in der Prignitz gelebt, wie war es direkt nach dem Kriegssende? Diesen Fragen gingen Jugendliche aus Cuxhaven und Northeim am Wochenende unterstützt durch Annette Hensler von der Koordinierungsstelle Partnerschaften für Demokratie Prignitz in der Elbestadt nach. Es gab eine Bustour zu Ereignisorten der Zeit des ...

