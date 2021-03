Kettenbrief in der Prignitz : Vorsicht! Falsche Impfbriefe

Ein Kettenbrief lädt zur Corona-Impfung ein. Eine Fälschung, warnen Ministerium und das DRK.

Prignitz/Potsdam | In Brandenburg kursieren offenbar Kettenbriefe mit falschen Informationen zur Terminvergabe für eine Corona-Impfung. Davor warnen am Donnerstag das Potsdamer Gesundheitsministerium, die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg und der DRK-Landesverband Brandenburg. Demnach werde in den Nachrichten verbreitet, dass ab sofort auch über 70-Jährige in B...

