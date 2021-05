„KiJuKuZ“ Wittenberge : Für Jugendliche gibt es wieder Angebote

Im Kinder- und JugendKULTURzentrum Wittenberge starten am 7. Juni wieder erste Freizeitangebote nach dem Corona-Lockdown. Unter anderem gibt es Workshops zum Malen oder Holz-Design.

Wittenberge | Für Kinder und Jugendliche gibt es in Wittenberge ab dem 7. Juni wieder mehr Freizeitangebote. Das Kinder- und JugendKULTURzentrum in der Schillerstraße, das vom SOS-Kinderdorf in der Elbestadt betrieben wird, bietet dann wieder erste Kurse und Workshops an, wie Hausmanager Steffen Brandes mitteilt. Malen, Töpfern, Sägen – oder Arbeiten mit dem iPa...

