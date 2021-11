Kirchenkreis Prignitz : Streitgespräch über Zwangsfusionen

Wird es im Kirchenkreis Prignitz zu Zwangsfusionen kommen oder nicht? Darüber entscheidet die Landessynode. Die Kirchengemeinden selbst sind gespalten in Befürworter und Gegner. Das zeigt unser Streitgespräch mit ihnen.

Prignitz | Machen Zwangsfusionen kleinere Kirchengemeinden fit für die Zukunft? Führt an ihnen kein Weg vorbei? Ja, sagen die Befürworter im Kirchenkreis Prignitz. Nein, sagen die Gegner. Sie sehen das Ehrenamt in Gefahr, wollen ihre Selbstständigkeit nicht verlieren. Die Landessynode wird am Wochenende über das Körperschaftsgesetz entscheiden. Als Mindestgröße ...

