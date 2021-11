Kirchenreform : Synode beschließt Zwangsfusionen für kleine Gemeinden

Die Entscheidung ist auf der Synode gefallen. Haben Kirchengemeinden keine 300 Mitglieder, müssen sie fusionieren. Es droht ein Rechtsstreit.

PrignitzBerlin/ | In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gilt künftig eine Mindestmitgliederzahl für Kirchengemeinden: Künftig müssen 300 Gemeindeglieder vorhanden sein. Andernfalls müssten sich die Gemeinden mit Nachbargemeinden vereinigen. Das beschloss die in der Berliner Bartholomäuskirche versammelte Landessynode am Samstag. Alle...

