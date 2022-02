Vorherige Anmeldung nötig : Klubhaus der Eisenbahner trifft sich im April zum Ehemaligentreffen

Das Klubhaus der Eisenbahner befand sich einst in der Bahnstraße. Fehlentscheidungen der Bahn nach der Wende sorgten für das Aus. Doch die ehemaligen Mitarbeiter wollen sich bei ihrem 3. Ehemaligentreffen erinnern.

Wittenberge | Am 23. April ist es soweit, dann soll das dritte Ehemaligentreffen des einstigen Klubhauses der Eisenbahner stattfinden. „Heute steht leider nur noch die Fassade in der Bahnstraße“, so Burkhard Bluth, einer der beiden Organisatoren. Zum Treffen eingeladen sind alle Mitarbeiter oder Pauschalkräfte, die hier einst in den Bereichen Küche, Reinigung un...

