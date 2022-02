Hauptausschuss Perleberg : Kommunalpolitiker wollen Chance für Stadtentwicklung nutzen

Jetzt spricht sich doch eine Mehrheit für die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ aus. Nach zwei Ablehnungen geht nun ein anderes Signal an die SVV.

Perleberg | Will Perleberg Fördermittel in sechsstelliger Höhe beantragen oder nicht? Diese Frage steht zu Beginn der Hauptausschusssitzung im Raum. Am Ende verlassen zahlreiche Gäste die Sitzung mit einem zufriedenen Gesicht. Mit sieben Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung wurde dem Projekt und dem damit verbundenen Fördermittelantrag zugestimmt. Zuvor hatten so...

