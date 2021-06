Gemeindevertretung Plattenburg : Kompromisslösung ermöglicht Beschluss für Windeignungsgebiet

Erst die Sondersitzung der Gemeinde Plattenburg bringt den Einleitungsbeschluss für den Flächennutzungsplan. Eine Abstandsregelung wird als Ausnahmekriterium in die Vorlage aufgenommen.

Glöwen | Die Plattenburger Gemeindevertretung hat in ihrer Sondersitzung am Montagabend endlich den Einleitungsbeschluss für den Flächennutzungsplan des Windeignungsgebietes Söllenthin, Bendelin und Netzow gefasst. In einer namentlichen Abstimmung stimmen zwölf Abgeordnete zu und zwei (Antje Berndt und Clemens Wehr) enthalten sich. Insgesamt fünfmal befassten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.