Krahenstückenweg in Wittenberge : Die Zufahrt zum Garten ist für das Auto eine Qual

Der Wittenberger Krahenstückenweg ist für Fahrrad- und Autofahrer eine Zumutung.

Wittenberge | Seit 53 Jahren bewirtschaftet Helmut Piekarski ein Grundstück in der Wittenberger Gartenanlage am Krahenstückenweg. Doch der Zustand des Weges erschwert ihm die Anfahrt, verwandelt die Autofahrt in eine Huckelpartie. Die Zufahrt ist uneben, Schlaglöcher klaffen im Boden. „Viele ältere Kleingärtner kommen nicht mehr zu ihrem Grundstück. Auch d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.